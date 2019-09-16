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رئيس جامعة قناة السويس يفتتح معرض "أهلًا مدارس"

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 07:43 م
الدكتور طارق راشد
الدكتور طارق راشد رحمي،
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افتتح رئيس جامعة قناة السويس الدكتور طارق راشد رحمي، يرافقه سمير النجار أمين عام الجامعة معرض "أهلا مدارس"؛ لتوفير كافة المستلزمات المدرسية والمشغولات المدرسية.
وقال رئيس الجامعة -في بيان صحفي- إن المعرض يأتي في إطار ما توليه الجامعة من اهتمام بتقديم خدماتها للعاملين وللمجتمع الخارجي من خلال توفير احتياجاتهم وتقديمها بأسعار مخفضة وجودة عالية بهدف تعزيز فكرة العمل الحر وتنمية المهارات اليدوية المنتجة، والاستفادة من مهاراتهم وخبراتهم الفنية وفتح سوق لتسويق منتجاتهم.
وافتتح رئيس الجامعة المعرض الثاني للأسر المنتجة، والذي يستمر على مدار ثلاثة أيام بقاعة المؤتمرات الكبرى داخل الجامعة، حيث يقام المعرض تحت شعار "من القرى الأكثر احتياجًا إلى الأكثر إنتاجا".
وأوضح رئيس الجامعة أن المعرض يأتي بهدف تعزيز فكرة العمل الحر، وتنمية المهارات اليدوية المنتجة والاستفادة من مهاراتهم وخبراتهم الفنية وفتح سوق لتسويق منتجاتهم، مضيفًا: أن هذا المعرض هو الثاني خلال الفترة القصيرة السابقة الذي تنظمه الجامعة.
وأشار إلى أن المعرض يأتي في إطار المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر التي تعد هدفًا استراتيجيًا تتبناه الدولة لما لها من دور حيوي وفعال في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ودفع عجلة التنمية والحد من البطالة وتطوير القرى الأكثر احتياجا وتحويلها إلى قرى منتجة.

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