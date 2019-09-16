"حافظ": الاقتصاد المصري نجح في عدة اختبارات مهمة

قال الدكتور عبدالمنعم حافظ نائب رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال الإسكندرية، إن الاقتصاد المصري نجح في عدة اختبارات مهمة على مدى السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن هناك مؤشرات مهمة تقوم بها جمعية رجال أعمال إسكندرية لرصد المشكلات التي يعاني منها الاقتصاد في مجالات مختلفة وسبل حلها، ويتم عرضها بالحلول على الحكومة.



ولفت إلى أن الجمعية تمتلك مركز التدريب والتشغيل المهني بغيط العنب لدعم التعليم الفني والتدريب المهني لدعم الاقتصاد ودور القطاع الخاص، وقدرته على التنمية بالتعاون مع الحكومة.



جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر جمعية رجال الأعمال اليوم للإعلان عن مؤتمر "مستقبل الاستثمار في مصر - رؤية مجتمع الأعمال" بحضور محمد صبري رئيس جمعية رجال أعمال إسكندرية وبسام الشنواني نائب رئيس الجمعية المصرية لشباب الأعمال.