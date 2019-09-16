حتيتة يكشف مخطط قطر لنشر الفوضى بالمنطقة.. فيديو

قال الكاتب الصحفي عبدالستار حتيتة، إن سفير إحدى الدول الخليجية بقطر، أكد له خلال لقاء في عام 2012، أن الدوحة تدعم كافة التيارات التي تنفذ أجندتها المتمثلة في إثارة الفوضى بدول المنطقة.



وأضاف خلال لقائه في برنامج "صدى البلد"، مع الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد": "قطر لا تمول جماعة الإخوان الإرهابية فقط، بل تدعم تيارات أخرى معادية لمصر".



وأكد خلال اللقاء أنه توصل إلى معلومات تبرهن على دعم الجيش القطري لإحدى الشخصيات الليبرالية الأجنبية المتواجدة بمصر، والمالكة لوسيلة إعلامية على كورنيش النيل، حيث وصل مبلغ الدعم لهذه الشخصية إلى 8 ملايين دولار.



وتابع: "تيقنت أن قطر تدعم الجماعات الإرهابية، بشخصيات أخرى تبدو مدنية بهدف إثارة الفوضى بمصر".



وأوضح أن قطر قد تدعم مثقفا أو فنانا، فضلا عن الشخصيات التي تمتلك وسائل إعلامية وتدعو للمدنية.