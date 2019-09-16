الإثنين 16 سبتمبر 2019 الموافق 17 محرم 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

حتيتة يكشف مخطط قطر لنشر الفوضى بالمنطقة.. فيديو

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 07:41 م
الكاتب الصحفي عبدالستار
الكاتب الصحفي عبدالستار حتيتة،
سناء إسماعيل
طباعة
قال الكاتب الصحفي عبدالستار حتيتة، إن سفير إحدى الدول الخليجية بقطر، أكد له خلال لقاء في عام 2012، أن الدوحة تدعم كافة التيارات التي تنفذ أجندتها المتمثلة في إثارة الفوضى بدول المنطقة.

وأضاف خلال لقائه في برنامج "صدى البلد"، مع الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد": "قطر لا تمول جماعة الإخوان الإرهابية فقط، بل تدعم تيارات أخرى معادية لمصر".

وأكد خلال اللقاء أنه توصل إلى معلومات تبرهن على دعم الجيش القطري لإحدى الشخصيات الليبرالية الأجنبية المتواجدة بمصر، والمالكة لوسيلة إعلامية على كورنيش النيل، حيث وصل مبلغ الدعم لهذه الشخصية إلى 8 ملايين دولار.

وتابع: "تيقنت أن قطر تدعم الجماعات الإرهابية، بشخصيات أخرى تبدو مدنية بهدف إثارة الفوضى بمصر".

وأوضح أن قطر قد تدعم مثقفا أو فنانا، فضلا عن الشخصيات التي تمتلك وسائل إعلامية وتدعو للمدنية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

خاص.. نص دعوى تطالب أمير قطر بدفع 150 مليون دولار لـ5 من أسر شهداء ومصابي العمليات الإرهابية

عبدالستار حتيتة: تواطؤ دولي وإقليمي لاستمرار الفوضى والخراب في ليبيا

بلاغ يطالب بالتحفظ على شركة حراسات خاصة تابعة للإخوان الإرهابية

معارض قطرى: "تميم" يوجه "الجزيرة" لاستهداف البحرين

موضوعات متعلقة

منذ يوم

وائل غنيم يعترف بانضمامه إلى "الإخوان"

منذ ساعتين و 8 دقيقة

التشكيل المتوقع للجهاز الفني لمنتخب مصر

منذ ساعتين و 8 دقيقة

تسجيل صوتى فاضح.. محمد على يهدد والده "بالضرب بالجزمة"

منذ حوالي 3 ساعات

"الأرصاد" تكشف حالة الطقس خلال الفترة المقبلة

ads

الصور

image description

البوم.. مؤتمر صحفي للاعلان عن بطولة العالم للاسكواش بمصر

image description

صور من مباراة تعادل بيراميدز وشباب بلوزداد بالكونفدرالية

image description

افتتاح مهرجان القنوات

image description

بتحكيم دولي.. 800 هاو في مصر يتنافسون لاختيار أجمل طيور بالعالم (فيديو)

image description

بالصور.. مدرسة في الأقصر تستقبل طلابها بالهدايا

الأكثر قراءة

تسجيل صوتى فاضح.. محمد على يهدد والده "بالضرب بالجزمة"

"مناضل الكباريهات".. "محمد على" بصحبة فتيات ليل داخل ملهى بإسبانيا (صور)

الباز: محمد مرسي طلب طهي "سمك مقلي" في قصر الاتحادية (فيديو)

"الأرصاد" تكشف حالة الطقس خلال الفترة المقبلة

أيام زمان

حزن على فطين عبد الوهاب وأكل "أيس كريم".. تفاصيل اللحظات الأخيرة فى حياة إسماعيل ياسين

تضحية هند رستم من أجل فريد الأطرش ألزمتها الفراش شهر ونصف

"لم يمت فقيرا".. حقيقة تحول حياة إسماعيل يس إلى مأساة

شويكار وقصة لقاء غرام تحت المطر ومقلب في الحبيب

الصحة

أول روبوت يجري عملية جراحية بالبطن في بريطانيا

إخصائي أمراض القلب يكشف وضعية النوم الخطرة

دورة تدريبية حول البحث العلمى الطبى بالمعهد العربى

علاج الشمع الزائد بالأذن

الرئيس نيوز

لماذ استشهد بوتين بآية من القرآن أمام "أردوغان وروحاني"

باحث: المواطن التونسي صوّت "تصويتاً عقابياً" للمنظومة الحاكمة منذ 65 عاماً

تجديد حبس نجل وزير الخارجية الفلسطيني الأسبق في "خلية الأمل"

مندوبة أمريكا بمجلس الأمن: المعلومات بشأن هجمات السعودية تشير إلى تورط إيران

منوعات

صورة مذهلة.. «الوحش» يمرّ قرب الأرض

صورة مدهشة للكثبان الرملية على سطح الكوكب الأحمر

خطر صحي يتربص بعشاق السوشي

الحي الصيني في شيكاغو يحتفل باليوم الوطني

كشكول

"آلسن عين شمس" تستقبل 11 طالب صيني لدراسة اللغة العربية

انتهاء اختبار القدرات لـ 276 طالب للالتحاق بالمدرسة الفنية بجامعة سوهاج

نقيب "المعلمين"يتفقد أعمال الصيانة بنادي الشاطئ ويفتتح قاعة اليكس مون

تعرف على موعد اختبارات كلية الدعوة الإسلامية لدفعة 2019

إسلام سياسي

دول غرب أفريقيا تعلن الحرب على داعش والقاعدة بمليار دولار

زعيم داعش يظهر من جديد بكلمة تحريضية

بلاغ يتهم المقاول محمد على بالتحريض على الانقلاب على مؤسسات الدولة

الكاميرون تعلن مقتل 6 جنود بهجوم لـ"بوكو حرام" شمال البلاد


زيت وسكر

مليون جنيه سنويًا حق انتفاع لـ”الرى” من  محطة بنزين

مصر تبحث إستيراد الماعز والأغنام البرازيلية

“الرى” تزيل 33 حالة تعدٍ على النيل

خطة لتشغيل 8 آبار جوفية بالطاقة الشمسية في سوهاج والأقصر

مقالات الرأي
لواء. محسن الفحام
ما بين الكتمان والمصارحة
القس. رفعت فكرى
مغبوط هو العطاء
لواء.حمدى البطران
ذكريات من سبتمبر
ماجد حبته
تونس.. بين سعيد والقروى
المزيد

الثقافة

غدًا.. بروتوكول تعاون بين "المعاصر والتجريبي" والهيئة العربية للمسرح

«العاتكة».. رواية جديدة لأحمد زكريا عن دار الزيات

الأربعاء.. "البوسطجي" بصالون السينما الوثائقية

أمسيات شعرية وحوار مفتوح بـ"ثقافة القليوبية"

صفحتنا ع الفيس بوك