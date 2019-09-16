"الوزراء": نظام جديد لإدارة الجمارك خلال ثلاثة أشهر

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، تعليقا على التصريح الأخير لرئيس مجلس الوزراء، بالإجراءات المنهجية الجديدة التي سيتم اتخاذها تباعا للقضاء على البيروقراطية، إن هذا القرار جاء في إطار حديث رئيس مجلس الوزراء عن الإجراءات البيروقراطية المتواجدة في الجمارك.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية DMC، مع الإعلامي عمرو خليل: أن إصلاح الجمارك لا يهم فقط المستوردين والمصدرين، وإنما يهم كل مواطن مصري، مشيرا إلى أن أي مواطن مصري يحصل على سلعة، تكون هذه السلعة إما مستوردة آتية من خلال الجمارك، أو أنها سلعة مصنعة تستخدم مواد خام مستوردة من الخارج أيضا عن طريق الجمارك.



وأوضح أن إصلاح النظام الجمركي وتخصيص المدة الزمنية التي يستغرقها دخول السلع والمواد الخام إلى مصر، سيوفر في ثمن السلع، كما سيخفض الأسعار على المواطن المصري.



وتابع: في نهاية ديسمبر القادم أي خلال ثلاثة شهور من الآن، سيكون هناك نظام جديد لإدارة الجمارك المصرية، يراعي كل هذه العيوب والمساوئ، ويحقق الاستخدام الأمثل لموارد الدولة المصرية.

