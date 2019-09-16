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الحي الصيني في شيكاغو يحتفل باليوم الوطني

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 06:50 م
جريدة الدستور
وكالات
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احتشد عشرات الآلاف في شوارع الحي الصيني في شيكاغو (تشاينا تاون) لحضور عرض العيد الوطني الصيني، وذلك للاحتفال بالذكرى الـ70 لتأسيس جمهورية الصين الشعبية والذكرى الـ40 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين والولايات المتحدة.

انضم للعرض 68 فرقة على 23 منصة وشهد رقصة الأسد والتنين. كما شارك فيه متطوعون من الجالية الصينية وفنانون من مجموعات اجتماعية أخرى.

وقال تشاو جيان، القنصل العام الصيني في شيكاغو، في الاحتفال إنه يأمل من الصين والولايات المتحدة العمل معا على تعزيز الاحترام المتبادل والسعي لتحقيق المنفعة المشتركة ونتائح الكسب المتكافئ.

وأضاف أنه منذ تأسيس جمهورية الصين الشعبية، شهدت الصين تغيرات هائلة وصنعت معجزات ساهمت في تطور التاريخ البشري. وعلى الرغم من العديد من التحديات في السنوات الـ40 الماضية، جلبت العلاقات الثنائية الجيدة منافع هائلة للشعبين وقدمت مساهمات هامة للسلام والاستقرار والازدهار في العالم.

ومن جانبها، قالت تشنغ تشنغ، رئيسة جمعية شيكاغو الكبرى الصينية الأمريكية، إن تأسيس جمهورية الصين الشعبية في عام 1949 كان حدثا تاريخيا كبيرا.

وأضافت أن "الصين اليوم بلد نابض جدا مع إنجازات كبرى في التنمية الاقتصادية. وكصينيين مغتربين، نحن فخورون بوطننا الأم".

وبالإضافة إلى العرض، ستنظم الجالية الصينية في شيكاغو العديد من الحفلات الموسيقية رفيعة المستوى هذا الشهر للاحتفال بالذكرى السنوية الـ70 لتأسيس جمهورية الصين الشعبية.

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