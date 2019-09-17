لعشاق "السوشى".. احذر طعام قاتل والسبب؟

حذر عدد من العلماء من أن عشاق "السوشي" قد يتعرضون لخطر الإصابة بعدوى مقاومة للمضادات الحيوية بسبب الانتشار السريع للجراثيم من البحر.



ووجد الباحثون الذين يدرسون "الدلافين" أن عدد الحشرات غير المعالجة قد تضاعف خلال ما يزيد قليلًا عن خمس سنوات، وفقًا لما ذكره موقع "ديلى ميل" البريطانى.



وحذر الباحثون، من تناول الأسماك النيئة أو غير المطهية جيدًا من الأمراض التي لا تستطيع أقوى الأدوية علاجها.



ويموت ما يقرب من 700000 شخص سنويًا بسبب العدوى المقاومة للعقاقير الطبية، بما في ذلك السل، وفيروس نقص المناعة البشرية والملاريا في جميع أنحاء العالم.



وتقول هيئة الصحة العامة في إنجلترا إن حوالي 5000 بريطاني يموتون بسبب الحشرات الخبيثة كل عام، والتى تتواجد بشكل كبير فى الأطعمة النية والغير مطهية.



وقال الباحث "آدم شايفر"، إن الدراسة كشفت زيادة كبيرة في مقاومة المضادات الحيوية، حيث يعتقد أن عشاق السوشي أكثر عرضة للخطر لأن البكتيريا غير المعالجة تعيش في اللحوم النيئة.



وقال المسؤولون إن الجراثيم التي تهاجم الدم والكلى والأمعاء قد طورت طرقًا لكسر الخط الأخير من الدفاعات المضادة للمضادات الحيوية.



وتشير التقديرات إلى أن الحشرات الخبيثة ستقتل 10 ملايين شخص كل عام بحلول عام 2050، الأمر الذى يشكل خطرًا كبيرًا على شاق السوشى.