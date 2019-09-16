التشكيل المتوقع للجهاز الفني لمنتخب مصر

اقتربت اللجنة الخماسة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، من الإعلان عن الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر الوطني الذي يترأسه إيهاب جلال.



ويضم التشكيل كل من:

إيهاب جلال مدير فني، وحمد إبراهيم مدرب عام، وعبد الظاهر السقا مدرب، ومصطفى كمال مدرب حراس مرمى، إلى جانب عماد متعب مدير للمنتخب الوطني.

ومن المنتظر الإعلان عن القرار خلال الساعات القليلة المقبلة وتشكيل الجهاز الفني للمنتخب الوطني.