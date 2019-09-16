"الثقافة والسياحة" تصبحان القوة الرئيسية لزيادة الاستهلاك

ذكرت صحيفة تشاينا ديلي اليوم أن قطاعي الثقافة والسياحة في الصين أصبحا المحرك الرئيسي للاستهلاك المحلي بالبلاد.



ووصل نصيب الفرد من الإنفاق على التعليم والثقافة والترفيه إلى 1033 يوانا (حوالي 145 دولارا أمريكيا) في النصف الأول من عام 2019، بزيادة 10.9 بالمائة على أساس سنوي، وفقا للأرقام الصادرة عن وزارة الثقافة والسياحة.



وفي قطاع السياحة، قام السياح الصينيون بحوالي 3.1 مليار زيارة محلية في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، بزيادة 8.8 بالمائة على أساس سنوي، ما حقق إيرادات قدرها 2.78 تريليون يوان، بزيادة 13.5 بالمائة على أساس سنوي.



وقال وانغ شياو فنغ المسؤول الكبير بوزارة الثقافة والسياحة، إن سوق الثقافة والسياحة تنمو باطراد بفضل رغبة الناس القوية في الاستهلاك.