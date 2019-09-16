مؤسسة أمريكية تتوقع ارتفاع أسعار النفط إلى 75 دولارًا للبرميل

توقعت مؤسسة الخدمات المالية (جولدمان ساكس) الأمريكية، أن تتجاوز أسعار النفط حاجز الـ 75 دولارًا للبرميل في حالة عدم إعادة السعودية إنتاجها من النفط بالكامل قريبًا، عقب الهجمات التي ضربت مواقع نفطية سعودية بنهاية الأسبوع الماضي.

وأوضح فريق من محللي النفط لدى مؤسسة الخدمات المالية، في مذكرة بحثية نشرت اليوم، أن توقف نصف إنتاج المملكة العربية السعودية بما يُقارب 5.7 مليون برميل من النفط يوميًا، يُمثل قطع ما يقرب من 5% من المعروض العالمي للنفط.

ونبه المحللون بأن التوقف عن الإنتاج يُعد تعطيلًا كبيرًا للبنية التحتية النفطية المهمة، وتُمثل هذه الأحداث تصاعدًا حادًا في تهديدات الإمداد العالمي من النفط في ظل تزايد مخاطر بوقوع المزيد من الهجمات من ميليشيات الحوثيين.

وأشاروا إلى أنه إذا استمر الانقطاع لأكثر من ستة أسابيع، فقد ترتفع أسعار خام "برنت" لأعلى من 75 دولارًا للبرميل.. وقالوا إن انقطاع الإنتاج البالغ أربعة ملايين برميل يوميًا إذا استمر لأكثر من ثلاثة أشهر سيتسبب في رفع الأسعار، بالإضافة إلى تحفيز الأسواق على زيادة الطلب على النفط الصخري.