أريولا يشعر بخيبة أمل من توخيل وباريس

كشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية صباح اليوم الإثنين، عن شعور ألفونس أريولا حارس نادي باريس سان جيرمان والمعار إلى نادي ريال مدريد الإسباني، بخيبة أمل كبيرة من مدربه السابق الألماني توماس توخيل والنادي الباريسي.



وتعاقد سان جيرمان مع نافاس بصفقة دائمة مقابل 13 مليون يورو، بالإضافة إلى إعارة ألفونس أريولا لمدة موسم واحد، وهو العرض الذي لاقى ترحيب من النادي الملكي في الساعات الماضية.



وقالت الصحيفة الشهيرة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، أن ألفونس أريولا سيعود إلى العاصمة الفرنسية يوم الأربعاء مع ريال مدريد لمواجهة ناديه السابق باريس سان جيرمان في بطولة دوري أبطال أوروبا، ولكن لا يحتفظ بذكريات جيدة خاصة تجاه المدرب الألماني توماس توخيل.



وأوضحت أن أريولا يشعر بخيبة أمل تجاه توماس توخيل، وذلك بعد أن وعده المدرب الألماني بأنه سيكون الحارس الأول لباريس سان جيرمان هذا الموسم، ولكن بعد الهزيمة من رين 2-1 في الدوري الفرنسي، تغير كل شيء ولم يكن من الواضح ما إذا كان أريولا سيظل في النادي، وترك الباب مفتوحًا أمام إمكانية توقيع حارس مرمى قبل نهاية السوق، وهو ما حدث بالفعل وتعاقد مع كيلور نافاس.



وتابعت أن ألفونس أريولا يشعر بأن باريس سان جيرمان لم يدافع عنه بالشكل الكافي ليشعر بالراحة داخل الفريق، وقدم الحارس الفرنسي موسمًا ماضيًا جيدًا للغاية ولكن توخيل لم يساعده في اللعب بالجولات الأخيرة من دوري أبطال أوروبا، وبالإضافة إلى ذلك أراد ليوناردو، المدير الرياضي لبي أس جي، التوقيع مع حارس من الصف الأول.