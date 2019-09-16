أنشيلوتي يكشف مرشحه للفوز بالدوري الإنجليزي

كشف المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق نابولي الإيطالي، النقاب عن مرشحه للفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في الموسم الجاري.



ويرى أنشيلوتي أن ليفربول هو المرشح الأوفر حظًا لنيل لقب البريميرليج هذا الموسم، علمًا بأن فريق الألماني يورجن كلوب يحتل حاليًا صدارة الجدول برصيد 15 نقطة.



ويستعد المدرب الإيطالي ورجاله لملاقاة ليفربول مساء الثلاثاء في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا في ملعب سان باولو.



وعلى هامش المباراة قال أنشيلوتي في تصريحات صحفية "ليفربول تطور كثيرًا في الفترة الماضية من ناحية الوعي والثقة بالنفس، إنه المرشح للفوز بالبريميرليج لأنه فريق عظيم".



و شدد المدرب على أهمية دعم جماهير نابولي للفريق في لقاء ليفربول وقال "الدعم الجماهيري مهم جدًا، أتمنى أن أجد أجواء دافئة ومزدحمة في سان باولو".