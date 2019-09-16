كيبا يخشى انتفاضة فالنسيا

حذر الحارس الإسباني كيبا أريزابالاجا، نجم نادي تشيلسي من الخطورة التي قد يمثلها نادي فالنسيا، رغم الظروف المضطربة التي يعيشها الأخير.



ومن المنتظر أن يلتقي الفريقان غدًا الثلاثاء في أولى مباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا 2019.



وقال كيبا في المؤتمر الصحفي الذي عقده، اليوم الإثنين، قبل المواجهة المرتقبة في لندن: "فالنسيا فريق خطير دائما، ظروفه الحالية ليست الأفضل على الأرجح من أجل الاستعداد لمباراة مثل هذه، ولكنها قد تكون السبب وراء إخراج غضبك الداخلي وتجعلك أكثر خطورة".



وأكد كيبا أنه يتوقع أن يظهر فالنسيا في أفضل حالاته تحت قيادة مدربه الجديد ألبيرت سيلاديس.



وأضاف قائلًا: "أعرفهم جيدًا وأعرف أن لديهم لاعبين على مستوى كبير، بعضهم من طراز عالمي، إنه فريق متماسك يدافع بشكل جيد للغاية ويعرفون كيف يقودون المباراة لصالحهم، وذلك عن طريق الهجمات المرتدة".



وتحدث كيبا أيضًا عن حظوظ فريقه، حيث قال: "إنه «الفريق» لا يزال شابًا، لا نزال في سبتمبر وهناك طريق طويل يجب أن نقطعه، ولكننا سنلعب بقوة وسنحاول أن نهاجم المنافس".



وتابع: "الكثير من لاعبي هذا الفريق سيلعبون مباراتهم الأولى في دوري أبطال أوروبا، ولكننا انتظرنا هذا وقتًا طويلًا".

