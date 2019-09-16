لامبارد: لن نتأثر بتعثر فالنسيا

أكد فرانك لامبارد، مدرب تشيلسي، عشية مواجهة فالنسيا بدوري أبطال أوروبا أن موقف "الخفافيش" الحالي بعد خسارته في الليجا أمام برشلونة بنتيجة (2-5)، لن يؤثر على البلوز.



ويبدأ الفريقان مشوارهما في دوري الأبطال الثلاثاء على ملعب (ستامفورد بريدج)، بعد أيام قليلة من تعاقد النادي الإسباني مع المدرب ألبرت سيلاديس، إقر رحيل مارسيلينو جارسيا تورال.



وأوضح لامبارد خلال المؤتمر الصحفي الرسمي للقاء "أعلم تماما ما حدث ولكن هذا الأمر لن يغير من طريقة تحضيرنا لمواجهة الغد، فهو فريق يمتلك جودة رائعة، من خبرتي ففي مشاكل مثل هذه يتّحد الفريق بشكل أكبر".



وأكد مدرب البلوز، الذي يخوض أولى المباريات الأوروبية كمدرب، أن هدف فريقه هو عبور دور المجموعات التي يرى أن القرعة أوقعته في "مجموعة معقدة" ولكنه أكد أنه يثق في لاعبيه.



وأخيرا، أكد لامبارد غياب اللاعب أنطونيو روديجر عن مواجهة الغد بسبب الإصابة.

