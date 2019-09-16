رئيس الوداد: لن نسكت على ظلم "كاف"

أكد سعيد الناصيري رئيس الوداد البيضاوي، أنه ينتظر إخطارًا رسميًا بحكم لجنة الاستئناف التابعة للكاف، والذي زكى قرار لجنة التأديب بإعلان الترجي التونسي بطلًا لمسابقة دوري أبطال إفريقيا، ليتخذ موقفًا من شأنه يدافع ويحمي مصالح ناديه.



وأكد الناصيري في تصريح إذاعي: "لن نتوانى عن إيجاد حل لهذا الوباء الفتاك، وباء الفساد والظلم الذي كان العالم شاهدًا عليه بعد مهزلة رادس، التي أساءت للكرة وشرف كرة القدم الإفريقية".



وتابع: "سننتظر إخطارًا رسمي وبعدها سنذهب لأبعد مدى ممكن، هيئة التحكيم الرياضي أو غيرها، لا نخشى في الله لومة لائم في هذه القضية العادلة".



وأردف: "التقينا جياني إنفانتينو رئيس فيفا في مصر، وأبلغناه موقفنا، وبدوره كان داعمًا لقيم المنافسة الشريفة والعادلة، ما حدث في تونس كان مهزلة وفضيحة وعكس لصور الفساد الكروي".



وختم الناصيري: "سعادتي كبيرة اليوم بانتخابي رئيسًا للعصبة الاحترافية، وسأكون دائمًا رهن إشارة الكرة المغربية، لتطويرها وخدمتها مهما كانت الأصوات المعارضة، التي أرحب بها".



وقررت لجنة الاستئناف بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" منذ قليل قبول طعن نادي الوداد المغربي شكلا ورفضه من حيث المضمون والأصل.



وأكدت الاستئناف قرار لجنة الانضباط بالكاف، وبالتالي أقرت بانسحاب الوداد من الميدان وفوز الترجي بمباراة إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، ومن ثم تتويجه باللقب القاري.



وقدم الوداد آخر مرافعاته أمس أمام لجنة الاستئناف بمقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، في القاهرة، مطالبًا إما بإعادة المباراة على ملعب محايد أو إعلانه بطلًا للمسابقة، وهو ما رفضته اللجنة.



من جانبه، أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم عبر حسابه على فيسبوك أن اللجنة قبلت طعن الفريق المغربي شكلًا، بينما رفضته من حيث المضمون، مع تأكيد القرار السابق للجنة الانضباط بالكاف باعتبار الترجي بطلًا للقارة السمراء.