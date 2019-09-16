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رياضة

كونتي: برشلونة ليس سعيدًا بالصدام مع إنتر

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 06:29 م
أنطونيو كونتي مدرب
أنطونيو كونتي مدرب نادي إنتر ميلان
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قال أنطونيو كونتي مدرب نادي إنتر ميلان، إن برشلونة ليس سعيدًا لمواجهته، حين يلتقي الفريقان في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وأوضح كونتي خلال مقابلة نشرها الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي "ستكون مواجهة مثيرة وواحدة من تلك التي تمنحك الدوافع وتدفعك إلى بذل أقصى جهدك. لا أعتقد أن برشلونة سعيد لمواجهة الإنتر".

وأردف "لقد بدأنا طريقنا ونرغب في إنهائه بأفضل شكل ممكن. مواجهة الفرق الكبيرة في دوري الأبطال هي أفضل طريقة للنمو ولمعرفة ما ينقصك للوصول لأفضل مستوياتك".

وأكد كونتي، أن فريقه لديه الطموح في تحقيق نتائج كبيرة، ولكنه سيحتاج للعمل بشكل قوي للغاية حتى تصبح قائمة اللاعبين قليلة الخبرة في أعلى مستوياتها.

وصرح المدرب "نحن فريق لا يمتلك سوى لاعب وحيد تقريبا قد فاز بالبطولات وهو دييجو جودين، ولذا يتوجب علينا جميعا فهم ما يجب علينا القيام بع من أجل تحقيق نتائج مهمة".

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