برشلونة مهدد بفقدان فاتي 7 مباريات

كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الإثنين، إن برشلونة مهدد بافتقاد خدمات أنسو فاتي، الموهبة الشابة بالفريق، لحوالي 7 مباريات في الفترة المقبلة.



ووفقًا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن فاتي قريب من تمثيل منتخب إسبانيا بالفترة المقبلة، بعدما فضّل اللاعب تمثيل اللاروخا بدلًا من بلده الأصلي غينيا بيساو.



وأضافت: أن تمثيل اللاعب المنتخب الإسباني، يعني أنه على الأرجح سيتم استدعاؤه لارتداء ألوان اللاروخا في بطولة كأس العالم تحت 17 سنة، والتي ستقام في البرازيل في الفترة من 26 أكتوبر إلى 17 نوفمبر.



ولفتت إلى أن اللاعب إذا حصل على الجنسية الإسبانية، فسيخسر برشلونة خدماته لحوالي 7 مباريات من بينها مباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد.



وبالتالي، قد يغيب فاتي عن مواجهات (إيبار - ريال مدريد - بلد الوليد - ليفانتي - سيلتا فيجو) بالدوري الإسباني، ومباراتي سلافيا براج بدوري الأبطال.

