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رياضة

صدام حمد الله وبونجاح يتصدر موقعة النصر والسد

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 06:26 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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يتجدد الصدام بين فريقي النصر السعودي ومضيفه السد القطري، اليوم الإثنين، في إياب دور الثمانية بدوري أبطال آسيا، في مواجهة حاسمة لتذكرة نصف نهائي البطولة.

وتتجه الأنظار في هذه المواجهة إلى صراع من نوع خاص بنكهة شمال إفريقيا بين الجزائري بغداد بونجاح مهاجم السد، والمغربي عبدالرزاق حمد الله هداف النصر.

وغاب حمد الله عن مباراة الذهاب بين الفريقين التي انتهت بفوز النصر، بنتيجة 2-1 في المملكة العربية السعودية بسبب الإصابة.

وسجل حمد الله في النسخة الحالية 3 أهداف مع النصر بدوري الأبطال، علمًا بأن المدرب البرتغالي روي فيتوريا فضل إراحته لفترات بسبب ضغط المباريات خاصة في ظل المنافسة الشرسة مع الهلال بالموسم الماضي.

وأحرز بونجاح، هدفين مع السد خلال دوري أبطال آسيا هذا الموسم، ولا يتصدر الثنائي قائمة هدافي الفريقين بدوري الأبطال.

ويعد البرازيلي جوليانو هداف النصر برصيد 8 أهداف وثاني هدافي البطولة، كما أن أكرم عفيف هداف السد برصيد 3 أهداف، واللافت أنه يتقاسم صدارة هدافي فريقه مع المدير الفني الحالي الإسباني تشافي هيرنانديز الذي قاد الفريق بعد اعتزاله مباشرة.

حمد الله (28 عاما) أحد أبرز الهدافين ليس فقط في الكرة السعودية بل في المنطقة العربية بعد أن قدم موسمًا رائعًا مع النصر.

وبدأ حمد الله مسيرته مع أولمبيك آسفي في المغرب ثم رحل إلى أوليسوند النرويجي عام 2013، ثم انتقل للدوري الصيني عبر بوابة جوانجزو آر أند إف، ثم رحل إلى قطر ولعب بقميص الجيش ثم الريان قبل انتقاله للنصر السعودي.

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