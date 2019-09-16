الأردني عشيش يبلغ ثمن نهائي بطولة العالم للملاكمة

حسم الملاكم الأردني زياد عشيش، تأهله إلى الدور ثمن النهائي في بطولة العالم، والمقامة حاليًا في ييكاتيرينبرج الروسية، بمشاركة واسعة.



وجاء تأهل زياد عشيش، اليوم الإثنين، بعدما نجح في التغلب على الهندي نيجي سينج في دور الـ 32 من منافسات وزن تحت 69 كيلو جرامًا.



وسيلتقي اللاعب زياد عشيش، غدًا الثلاثاء، مع اللاعب المنغولي جانباتار بايارخو، والذي نجح في تخطي لاعب الصين، تايبيه مينج.



كما سيقابل الشقيق الأكبر لزياد، حسين عشيش، غدًا الثلاثاء، اللاعب رياض عبدالجبار، في مواجهة مثيرة تجمعهما في الدور ثمن النهائي من منافسات وزن تحت 91 كيلو جرامًا.

