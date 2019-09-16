رمضان عبدالمعز: القرآن والصيام يشفعان للعبد يوم القيامة

قال رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، إن القرآن الكريم منهج حياة لا تزيغ به الأهواء، لا يشبع منه العلماء، ولا تنقضي عجائبه.



وأضاف خلال برنامجه "لعلهم يفقهون" المُذاع عبر فضائية DMC، أن من تحدث بالقرآن الكريم صدق، ومن حكم به عدل، ومن عمل به أُجِر، ومن دعا إليه هُدي إلى صراطِ مستقيم.



وأوضح أن الإمام الشاطبي قال إن القرآن الكريم هو خير جليس لا يُمَل حديثه، وترداده يزداد فيه تجملًا، وحيث الفتى يرتاع في ظلماته من القبر، يلقاه سنًا متهللًا.



وذكر أن القرآن والصيام يشفعان للعبد، فالقرآن يقول يا رب منعته من النوم ليلًا، فشفعني فيه، فيشفع له القرآن، والصيام أيضًا.

