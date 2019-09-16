سقوط «عصابة مخدرات» في البحيرة بـ84 ألف جنيه

تمكن ضباط مباحث البحيرة برئاسة اللواء محمد شرباش مدير المباحث من ضبط تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة بدائرة مركز شرطة الدلنجات.



تلقى مدير أمن البحيرة إخطارا من الرائد محمد الديب رئيس مباحث مركز شرطة الدلنجات بورود معلومات تفيد بقيام «محمد ع ج» 31 سنة ومقيم بدائرة المركز، و«عبدالبارى ص م» 31 سنة، و«عبدالرحمن. ن. ه» 21 سنة، و«إبراهيم. م م» 31 سنة وجميعهم مقيمون بناحية الضبعة بمحافظة مطروع بالاتجار فى المواد المخدرة متخذين من دائرة مركز شرطة الدلنجات، والمراكز المجاورة مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.



وبتقنين الإجراءت وعقب استئذان النيابة العامة تمكن النقيب على شاكر معاون مباحث المركز من ضبط جميع المتهمين وبحوزتهم سيارة سوزوكى تحمل لوحات رقم «س. ر. ى 1724»، و1797 قرص ترامادول وقطعة بنية اللوان يشتبه فى كونها مخدر الحشيش تزن 100 جرام، و3 طبنجات 9مم، و9 طلقات من ذات العيار ومبلغ 84 ألف جنيه، و4 هواتف محمولة.



تم تحرير المحضر رقم 21933 سنة 2019 جنايات الدلنجات وبالعرض على النيابة العامة قرر المستشار محمد زايد وكيل النائب العام برئاسة المستشار أحمد رجب مدير نيابة الدلنجات سكرتارية محمد عبدالعظيم،عبدالعزيز فراج حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.