مصرع وإصابة 11 بانقلاب سيارة في أسيوط

لقيت مواطنة مصرعها وأصيب 10 آخرون إثر انقلاب سيارة ربع نقل على طريق أبنوب الصحراوي الشرقي بالقرب من مدخل قرية الحوطا في أسيوط.



تلقى اللواء أسعد التذكير، مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، إخطارا من مركز شرطة أبنوب يفيد بورود بلاغ من الأهالي يفيد بانقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الشرقي بنطاق مركز أبنوب بالقرب من مدخل قرية الحوطا أسفر عن مصرع سيدة وإصابة 10 أشخاص، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتم نقل 8 مصابين لمستشفى أسيوط الجامعي و3 مصابين لمستشفى أبنوب المركزي.



وانتقل قيادات محافظة أسيوط إلى المستشفى الجامعي للاطمئنان على الحالة الصحية للمصابين ومتابعة الرعاية الطبية المقدمة لهم بحضور المهندس عمر عبدالعال، نائب المحافظ والدكتور محمد زين، وكيل وزارة الصحة وفاطمة الخياط وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ومصطفى أبوغدير، مستشار المحافظ للشئون الاجتماعية واستمعوا إلى تقرير عن حالة المصابين موجهًا بتقديم كل الإسعافات اللازمة والرعاية الطبية العاجلة لهم وعمل الفحوصات والأشعة والتحاليل ووضعهم تحت الملاحظة الدورية لحين تماثلهم للشفاء بشكل كامل وخروجهم من المستشفى متمنيًا لهم الشفاء العاجل كما كلف التضامن الاجتماعي بتقديم مساعدات عاجلة للمصابين وأسرة المتوفاة.



من جانبه أوضح الدكتور محمد زين، وكيل وزارة الصحة أن عدد حالات المصابين بمستشفى أسيوط الجامعي بلغ 7 حالات بعد وفاة سيدة عقب وصولها المستشفى الجامعي و3 حالات بمستشفى أبنوب المركزي ولا يزال المصابون تحت العناية الطبية وحالتهم مطمئنة ويتلقون العلاج اللازم.