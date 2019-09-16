السيسي يستقبل محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية

صرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل اليوم الإثنين، مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية.



وأشار إلى أن أعضاء المجلس أشادوا بنجاح مصر في تخطي تحديات الإصلاح الاقتصادي، بإرادة سياسية صلبة، مدعومة بظهير شعبي عريض، حسب التصريحات الصحفية.



من جانبه أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أن العامل الأساسي في نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي هو وعي الشعب المصري العظيم، مشيرًا إلى أن جهود الإصلاح الاقتصادي والتنمية تمت جنبًا إلى جنب مع جهود محاربة الإرهاب، وتحقيق الأمن والاستقرار.