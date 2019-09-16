مدرب الأهلى يطلب تسجيلات لمباريات الزمالك استعدادًا للسوبر

طلب السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من الجهاز الإداري بالنادي، تجهيز عدة تسجيلات لمباريات الزمالك خلال الفترة الماضية، من أجل دراسة الفريق جيدًا، والوقوف على نقاط القوة والضعف في صفوفه.



ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك يوم الجمعة المقبل، على ملعب الجيش ببرج العرب في الإسكندرية، في إطار لقاء السوبر المصري.



ومن المقرر أن يعقد الجهاز الفني للأهلي، عدة محاضرات فنية مع اللاعبين، لشرح طريقة وأسلوب لعب المنافس قبل المواجهة المرتقبة بينهما.



وكانت بعثة الأهلي قد وصلت القاهرة قادمة من غينيا الاستوائية في الساعات الأولى من فجر اليوم الإثنين، بعد رحلة طيران شاقة استمرت لأكثر من 12 ساعة تخللتها ساعتين ترانزيت في كل من الكاميرون وإثيوبيا.