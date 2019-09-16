نواكشوط: مستعدون للتعاون في مكافحة المخدرات والاتجار بالبشر

أكد وزير الداخلية الموريتاني، محمد سالم ولد مرزوق، استعداد بلاده للتعاون محليا وإقليميا ودوليا مع جميع الهيئات والمنظمات الدولية، العاملة في مجالات مكافحة المخدرات، والهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر وغيرها من الجرائم ذات الصلة.

وأعرب وزير الداخلية، خلال لقائه اليوم الإثنين، في (نواكشوط)، أنطونيو مازيتلي، مدير مكتب الأمم المتحدة لمحاربة المخدرات والجرائم، عن استعداد بلاده لمواصلة وتعزيز تعاونها مع الأمم المتحدة في هذا الشأن، وذلك في إطار استراتيجية البلاد الهادفة إلى لعب الدور المنوط بها في إطار المنظومة الدولية للقضاء على هذا النوع من الجرائم التي تعرض مستقبل الشعوب للخطر.

وأضاف أن موريتانيا تستعد لتولي رئاسة مجموعة الدول الخمس بالساحل خلال شهر فبراير المقبل، مشيرًا إلى أنه تم الاستعداد بشكل جيد للتعاون مع كل الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية العاملة في مجال مكافحة المخدرات والهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.

ومن جانبه، أكد المسئول الأممي، دعم الأمم المتحدة جهود الحكومة الموريتانية، في إطار علاقات التعاون الوثيق في مجالات مكافحة المخدرات، وغيرها من الجرائم ذات الصلة.