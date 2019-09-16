محافظ القاهرة يوجّه بـ«احتضان الطلاب المتعثرين»

قال محافظ القاهرة إن المحافظة استعدت للعام الدراسي الجديد بتوجيه جميع الأحياء والهيئات بتقديم كل جهد للمدارس الواقعة بها.



وأضاف المحافظ خلال كلمته بالاجتماع التنفيذي المنعقد بديوان عام محافظة القاهرة أنه تم الاستعداد لموسم المدارس بتخصيص من معرض إلى معرضين على الأقل داخل كل حي، يباع فيهما جميع الأغراض المدرسية بسعر مخفض.



وقال محمد عطية، مدير التربية والتعليم، إن المديرية بذلت جهدا كبيرا في تطوير بعض المدارس قبل انطلاق العام الدراسي الجديد.



وأشار مدير مديرية التربية والتعليم خلال كلمته إلى أنه تم تسليم الكتب لجميع المدارس بكل مراحلها، وتم تخزينها بالمدارس قبل انطلاق العام الدراسي الجديد.



ولفت عطية إلى أنه تم سد العجز بين صفوف المدرسين، وتم التعيين بالعقود وفقًا للحاجة، مشيرًا إلى أنه سيتم تسليم التابلت على طلاب الثانوي العام خلال شهر نوفمبر.



ووجه محافظ القاهرة مديرية التربية والتعليم باحتضان التلاميذ المتعثرين في دفع المصروفات والدفع لهم دون جرح شعورهم أمام أقرانهم.