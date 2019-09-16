هيثم شاكر يهاجم الشركة المنتجة لألبومه.. تعرف على السبب

هاجم المطرب هيثم شاكر، الشركة المنتجة لألبومه الجديد "معرفة قديمة"، حيث كتب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "لكل الناس اللي بتسأل عن عدم وجود النسخة الأصلية للألبوم في الأسواق، للأسف لم يتم طرحها حتى الآن بسبب تأخير من الشركة على الرغم من صدور الألبوم على المتاجر الإلكترونية منذ أكثر من 5 أسابيع ودي حاجة أنا أول مره أشوفها في حياتي".



ويضم ألبوم معرفة قديمة 14 أغنية وهم "ما توصنيش"، "ياما ياما"، "راحتي وياك"، "لحقتيني"، "مش مهم أنا"، "يا حبيبة"، "كنت مداويني"، "راحو"، "احنا افتراقنا"، "مفيش بُعد بينسّي"، "ماتغيبوش"، "بابي مفتوح"، "تيجي منك"، "معرفة قديمة".



وتعاون هيثم شاكر، مع عدد من المؤلفين منهم: أيمن بهجت قمر، أمير طعيمة، بهاء الدين محمد، نادر عبد الله، محمد رفاعي، محمد القاياني رمضان محمد وسلامة علي، ليخرج بـ 14 أغنية مختلفة من ألحان عمرو مصطفى، وليد سعد، محمد يحيى، شادي حسن، تامر علي وأحمد صلاح حسني.