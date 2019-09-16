مهندسة ديكور: هذا هو المقصود بفن الديكوباج

قالت آية عبد الغني، مهندسة ديكور، إنها تحب كثيرا العمل بالألوان والمشغولات اليدوية، مشيرة إلى أن دراستها لمجال الفنون التطبيقية ساعدها على الخوض في مجال الديكوباج.



وأضافت "عبد الغني"، خلال لقائها ببرنامج "السفيرة عزيزة" المذاع على فضائية "dmc"، أن الديكوباج هو فن تزيين الأثاث باستخدام الورق والمجلات القديمة، لافتًا إلى أن هذا الفن اشتهر في الماضي بأنه فن الفقراء، نظرا لأن الأشخاص البسطاء كانوا يستخدمون الأوراق لتزيين الأثاث والنوافذ الخاصة بهم.



وأوضحت "عبد الغني"، أنها بدأت العمل على قطع ديكورات صغيرة، ومن ثم بدأت العمل على قطع أثاث خالية من الديكورات من خلال الرسم عليها، منوهة إلى أنها بدأت العمل في هذا المجال منذ عامين فقط، مشيرة إلى أنه لا يحتاج إلى موهبة الرسم، ولكن يشترط أن يكون الشخص لديه موهبة تنسيق الألوان، ورؤية فنية لضمان نجاح القطعة.