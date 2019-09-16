اجتماع لمناقشة حالة الطرق بـ«مجرى السيول» في مطروح

عقد اللواء وليد المعداوى رئيس مدينة مرسى مطروح اجتماعًا مع ممثل مديرية الطرق بمطروح لمناقشة حالة الطرق بمنطقة مجري السيول بالكيلو 4 بناء علي توجيهات محافظ مطروح بالاستعداد للسيول.



وطالب رئيس مجلس ومدينه مطروح من مديرية الطرق بعمل تكاسي للطرق الأسفلتية ومخرات للسيول أمام مجري السيل موجهًا بتقديم كل أنواع الدعم لمديرية الطرق لسرعة البدء في أعمال التكاسي ومخرات السيول بالطرق بمنطقة الكيلو 4



يذكر أن وجه وليد المعداوى، رئيس مدينة مرسي مطروح، بازالة كل المنشآت والمباني من أمام مجري السيل التي تعيق مياه الأمطار حفاظًا علي أرواح المواطنين التي قد تؤدي إلي انهيار منازل الأهالي، بالإضافة إلى تمهيد مجري السيل بالمعدات بالتنسيق بين مجلس المدينة والأجهزة التنفيذية المعنية بالاستعداد للسيول.

