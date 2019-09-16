افتتاح معرض «أهلًا مدارس» في جامعة قناة السويس

افتتح الدكتور طارق راشد رحمي، رئيس جامعة قناة السويس، معرض "أهلًا مدارس" لتوفير كل المستلزمات المدرسية والمشغولات، والذى يستمر حتى ١٨ سبتمبر الجاري، ورافقه المحاسب سمير النجار أمين عام الجامعة.



وأكد رئيس الجامعة أن افتتاح معرض "أهلًا مدارس"، يأتي في إطار ما توليه الجامعة من اهتمام بتقديم خدماتها للعاملين وللمجتمع الخارجي من خلال توفير احتياجاتهم وتقديمها بأسعار مخفضة وجودة عالية، وذلك بهدف تعزيز فكرة العمل الحر وتنمية المهارات اليدوية المنتجة والاستفادة من مهاراتهم وخبراتهم الفنية وفتح سوق لتسويق منتجاتهم.



يأتي هذا المعرض ضمن سلسلة المعارض التي تنظمها جمعية الرعاية الاجتماعية بالجامعة بإشراف تحية حسين، وأمل كمال مسئولي الرعاية الاجتماعية.

