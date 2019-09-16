كشف مجانى لأهالى «بنى صامت» فى المنيا

أجرى مستشفى المنيا الجامعي، بالتعاون مع فرع جمعية الأورمان، كشفًا طبيًا على أهالي قرية بني صامت التابعة لمركز بني مزار شمال المحافظة مجانًا.



وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أنه بالتعاون مع مستشفى المنيا الجامعى، تم توقيع الكشف الطبي على أهالي قرية بني صامت مركز بني مزار بمحافظة المنيا، وتقديم خدمات طبية عالية الجودة ومجانية تمامًا لشرائح غير القادرين.



وأضاف شعبان أنه يتم إجراء كل الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان تمامًا مع تحمل الجمعية نفقات انتقال المرضي ذهابا وعودة، كما يتم صرف العلاج الدوائي لمن يحتاج، وإجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء، مرورًا بجراحات الشبكية وصولًا إلى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب، وتسليم الأجهزة التعويضية، وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج بالمجان تمامًا.

