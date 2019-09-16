واشنطن تدرس زيادة تبادل المعلومات الاستخبارية مع السعودية

قال مسئولون أمريكيون، إن واشنطن تدرس إمكانية زيادة تبادل المعلومات الاستخبارية مع السعودية بعد الاعتداءات على منشأتي النفط التابعتين لشركة أرامكو.



ذكرت ذلك النبأ العاجل قناة "سكاي نيوز" الإخبارية، اليوم الإثنين.



وكان معملان تابعان لشركة "أرامكو" السعودية قد تعرضا فجر أول أمس السبت، لهجوم تسبب في توقف 50% من إنتاج الشركة.



وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، استعداد بلاده للتعاون مع المملكة السعودية في كل ما يدعم أمنها واستقرارها، مشددًا على التأثير السلبي للهجمات الإرهابية التي استهدفت معملين تابعين لشركة أرامكو على الاقتصاد الأمريكي وكذلك الاقتصاد العالمي.