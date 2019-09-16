تشافي: السد جاهز للمباراة في أي وقت
الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 04:48 م
وكالاتطباعة
شدد الإسباني تشافي هيرنانديز مدرب السد القطري على جهوزيتهم لمواجهة النصر السعودي اليوم ضمن إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2019 مؤكدا أنه يتطلع لتحقيق الفوز والتقدم للدور نصف النهائي رغم ادراكه صعوبة اللقاء أمام فريق قوي يمتلك عناصر مميزة.
وكانت مباراة الذهاب شهدت فوز النصر بنتيجة 2-1 في السعودية.
وأعرب تشافي عن سعادته بالتواجد في هذه المرحلة بدوري أبطال آسيا، مبديا تفاؤله بالمباراة لاسيما أنها على ملعبهم ووسط جمهورهم مؤكدا أنهم سيدافعون عن حظوظهم في التأهل.
وكانت مباراة الذهاب شهدت فوز النصر بنتيجة 2-1 في السعودية.
وأعرب تشافي عن سعادته بالتواجد في هذه المرحلة بدوري أبطال آسيا، مبديا تفاؤله بالمباراة لاسيما أنها على ملعبهم ووسط جمهورهم مؤكدا أنهم سيدافعون عن حظوظهم في التأهل.