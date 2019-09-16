تشافي: السد جاهز للمباراة في أي وقت

شدد الإسباني ​تشافي هيرنانديز​ مدرب ​السد القطري​ على جهوزيتهم لمواجهة ​النصر السعودي​ اليوم ضمن إياب ربع نهائي ​دوري أبطال آسيا 2019​ مؤكدا أنه يتطلع لتحقيق الفوز والتقدم للدور نصف النهائي رغم ادراكه صعوبة اللقاء أمام فريق قوي يمتلك عناصر مميزة.



وكانت مباراة الذهاب شهدت فوز النصر بنتيجة 2-1 في ​السعودية​.



وأعرب تشافي عن سعادته بالتواجد في هذه المرحلة بدوري أبطال آسيا، مبديا تفاؤله بالمباراة لاسيما أنها على ملعبهم ووسط جمهورهم مؤكدا أنهم سيدافعون عن حظوظهم في التأهل.