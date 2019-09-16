الجامعة العربية تطالب المجتمع الدولى بالضغط على إسرائيل

طالبت جامعة الدول العربية، المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل "القوة القائمة بالاحتلال" للامتثال الفوري لقرارات الشرعية الدولية، بما فيها قرارات الجمعية العامة، ومجلس الأمن، ومجلس حقوق الإنسان، وإلزامها بالتوقف عن عمليات البناء المستمر للمستوطنات وتوسيعها، والكف عن الممارسات العدوانية وعن سياسة التمييز العنصري ضد أبناء الشعب الفلسطيني.



وأكدت الجامعة العربية في بيان صادر عن "قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة"، اليوم الإثنين، بمناسبة ذكرى مذبحة مروعة ضد اللاجئين الفلسطينيين في مخيمي "صبرا وشاتيلا"، دعمها الكامل لحقوق الشعب الفلسطيني الثابتة في تقرير مصيره.



ودعت المجتمع الدولي وكل المؤسسات الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة، إلى الاضطلاع بمسئولياتهم تجاه الشعب الفلسطيني، والعمل الفوري على وقف الجرائم اليومية المتواصلة التي ترتكبها إسرائيل ضد أبناء هذا الشعب، وإلزامها للانصياع لتلك القرارات من أجل التوصل إلى حل عادل قائم على دولتين، وفق قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية، وبما يؤمن حماية دولية للشعب الفلسطيني في وطنه على طريق إنهاء الاحتلال وتمكينه من ممارسة حقه في الحرية والاستقلال بدولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.