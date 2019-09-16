​دييجو أجيري: التعادل مع الدحيل ليس سيئًا لنا

يرى الأروجواياني ​دييجو أجيري​، المدير الفني للريان القطري​ أن فريقه قدم مباراة جيدة أمام ​الدحيل​ وأن التعادل معه 1-1 ليس سيئًا، خاصة أنه جاء أمام فريق كبير.



وأضاف أن فريقه يتطور من مباراة لأخرى وأنهم سوف يلعبون المباراة المقبلة بهدف الفوز وإحراز النقاط الثلاث.



وأشار أجيري إلى أن الريان يحتاج لمهاجم، خاصة بعد إصابة ​سيباستيان سوريا​ كاشفًا عن أن الإدارة تواصل عملها من أجل التعاقد مع لاعب رفض ذكر اسمه حتى التوقيع معه.



وأشار مدرب الريان في الختام إلى أن إصابة سوريا بسيطة وسوف يعود في المباراة المقبلة.