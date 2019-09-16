فريق قطرى يتفق على شراء نجم اليوفى

أكّدت صحيفة كوريري ديلا تورينو الإيطالية أن نادي ​الغرافة​ القطري توصل إلى اتفاق مع نادي ​اليوفي​ الإيطالي على انتقال المهاجم ​ماريو ماندزوكيتش​ إلى صفوفه خلال الفترة المقبلة، قبل إغلاق باب سوق الانتقالات في قطر يوم 30 سبتمبر الجاري.



وأشارت الصحيفة إلى أن الصفقة ستكلف النادي القطري مبلغ 10 ملايين يورو، على أن يتقاضى النجم الكرواتي راتبًا سنويًا قدره 6 ملايين يورو.



وياتي رحيل ماندزوكيتش، لاعب بايرن ميونيخ وأتلتيكو مدريد السابق، بعد أن أصبح خارج حسابات المدرب ماوريسيو ساري، الذي منح الثقة للأرجنتيني ​جونزالو هيجواين​ بعدما رافقه من تشيلسي.