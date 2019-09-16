​تركي اليوسف: راض عن بداية "السالمية" في الدوري الكويتي

أعرب الشيخ ​تركي اليوسف​، رئيس نادي ​السالمية الكويتي​ عن رضاه لما قدمه لاعبو الفريق من مستويات خلال افتتاح مشوارهم في الدوري أمام ​العربي،​ والذي انتهى بالتعادل 3-3.



وأضاف أن الفريقين قدما مباراة كبيرة تليق بافتتاح البطولة، لتعكس مدى قوة المنافسة هذا الموسم على اللقب.



وأشار اليوسف إلى أن السالمية تأثر نسبيا بسبب الغيابات التي طالت بعض اللاعبين في المواجهة، لكنه في الوقت نفسه أكد أن باقي اللاعبين نجحوا في تحقيق المطلوب منهم بقيادة المدرب الفرنسي ​ميلود حمدي​.