ميدو: لن أعترض على أي شيء في الاتحاد المصري

كشف المدير الفني لفريق ​مصر المقاصة​، ​أحمد حسام ميدو​ أن فريقه قرر عدم الاعتراض على لجنة المسابقات التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم، رغم ملاحظاته الكثيرة.



ودون ميدو على صفحته الرسمية الخاصة في مواقع التواصل الاجتماعي رسالة جاء فيها ما يلي: "في أسبوعنا الأول سنلعب في الثالثة عصرًا أمام أسوان في طقس حار للغاية، كما أن هناك فارقًا بين مباراتي ​الزمالك​ و​الجونة​ يصل إلى يومين ونصف فقط في مباراتي الأسبوعين الثاني والثالث، في حين أن فريق الجونة سيحصل على 5 أيام راحة قبل مباراتنا، ورغم كل ذلك لن نعترض إيمانًا منا بأن لجنة المسابقات الحالية تتسم بالعدالة".

