ميدو: لن أعترض على أي شيء في الاتحاد المصري
الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 04:43 م
محمد عبدالنبيطباعة
كشف المدير الفني لفريق مصر المقاصة، أحمد حسام ميدو أن فريقه قرر عدم الاعتراض على لجنة المسابقات التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم، رغم ملاحظاته الكثيرة.
ودون ميدو على صفحته الرسمية الخاصة في مواقع التواصل الاجتماعي رسالة جاء فيها ما يلي: "في أسبوعنا الأول سنلعب في الثالثة عصرًا أمام أسوان في طقس حار للغاية، كما أن هناك فارقًا بين مباراتي الزمالك والجونة يصل إلى يومين ونصف فقط في مباراتي الأسبوعين الثاني والثالث، في حين أن فريق الجونة سيحصل على 5 أيام راحة قبل مباراتنا، ورغم كل ذلك لن نعترض إيمانًا منا بأن لجنة المسابقات الحالية تتسم بالعدالة".
ودون ميدو على صفحته الرسمية الخاصة في مواقع التواصل الاجتماعي رسالة جاء فيها ما يلي: "في أسبوعنا الأول سنلعب في الثالثة عصرًا أمام أسوان في طقس حار للغاية، كما أن هناك فارقًا بين مباراتي الزمالك والجونة يصل إلى يومين ونصف فقط في مباراتي الأسبوعين الثاني والثالث، في حين أن فريق الجونة سيحصل على 5 أيام راحة قبل مباراتنا، ورغم كل ذلك لن نعترض إيمانًا منا بأن لجنة المسابقات الحالية تتسم بالعدالة".