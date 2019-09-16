إزالة تعديات «السكة الحديد» في أسيوط

أعلن العميد علاء عبدالجابر، رئيس مركز ومدينة ديروط بمحافظة أسيوط عن استكمال أعمال إزالة التعديات بجوار مزلقانات السكة الحديد والبدء في إنشاء مبنى الإشارات الإلكترونية بمركز ديروط، ضمن خطة الدولة لتطوير المزلقانات.



وأوضح رئيس مركز ومدينة ديروط أنه تم إزالة 7 تعديات على مباني بجوار مزلقان السكة الحديد بمركز ديروط بالتنسيق مع القيادات الطبيعية بالمركز تمهيدًا للبدء في أعمال التطوير وإنشاء مبنى الإشارات الإلكترونية وذلك ضمن سلسلة حملات لإزالة التعديات والمخالفات واسترداد حق الشعب وعودة هيبة الدولة.



ولفت إلى استمرار الحملات لإزالة كل التعديات والإشغالات من الشوارع والميادين ومنع الاختناقات المرورية لافتًا إلى أنه تم نقل الباعة الجائلين إلى الأسواق المخصصة لهم مراعاة للبعد الاجتماعي.