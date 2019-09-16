مصر ووادي دجلة يرغبان في ضم لاعب المعادي

يتنافس ناديا وادي دجلة وإف سي مصر، على التعاقد مع اللاعب كريم منصور، ظهير أيسر فريق المعادي، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.



ويسعى وادي دجلة لتدعيم صفوفه بشكل جيد قبل انطلاق الموسم الجديد من الدوري الممتاز يوم 21 سبتمبر الجاري، كما هو الحال لنادي مصر الصاعد حديثا لدوري الأضواء، والذي أبرم العديد من الصفقات خلال الصيف الجاري، من أجل الظهور بشكل مميز في أول مشاركة له بالدوري الممتاز.



ويبلغ كريم منصور من العمر 22 عاما، ويجيد اللعب في مركزي الظهير الأيسر والمدافع، وتم تصعيده منذ أربع سنوات للعب مع الفريق الأول بنادي المعادي، نظرًا لإمكانياته الفنية والبدنية المميزة، وهو من ناشئي نادي وادي دجلة.