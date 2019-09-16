لامبارد: روديجر لن يشارك فى مواجهة فالنسيا

أكد ​فرانك لامبارد​ مدرب ​تشيلسي​ أن اللاعب الألماني أنتونيو روديجر سيخضع للفحص بعد تعرضه لإصابة في الفخذ، وأنه سيغيب عن مباراة ​دوري أبطال أوروبا​ يوم الثلاثاء أمام فالنسيا.



وقال لامبارد: «أنتونيو مصاب. لقد تعرض لإصابة صغيرة في الفخذ كانت تزعجه خلال الأسبوعين الأخيرين، لذلك لن يشارك. سيجري فحص اليوم لمعرفة وضعه، ونأمل ألا يكون غيابه طويلًا».



وأضاف: «​كانتي​ و​هدسون أودوي​ وجايمس لائقون لكن غير جاهزين للمباراة. كالوم يجري عمل إضافي. كما أن كانتي لديه المزيد من التدريب للقيام به لأن الإصابة كانت تزعجه قليلًا».