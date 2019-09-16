لامبارد: روديجر لن يشارك فى مواجهة فالنسيا
الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 04:35 م
وكالاتطباعة
أكد فرانك لامبارد مدرب تشيلسي أن اللاعب الألماني أنتونيو روديجر سيخضع للفحص بعد تعرضه لإصابة في الفخذ، وأنه سيغيب عن مباراة دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء أمام فالنسيا.
وقال لامبارد: «أنتونيو مصاب. لقد تعرض لإصابة صغيرة في الفخذ كانت تزعجه خلال الأسبوعين الأخيرين، لذلك لن يشارك. سيجري فحص اليوم لمعرفة وضعه، ونأمل ألا يكون غيابه طويلًا».
وأضاف: «كانتي وهدسون أودوي وجايمس لائقون لكن غير جاهزين للمباراة. كالوم يجري عمل إضافي. كما أن كانتي لديه المزيد من التدريب للقيام به لأن الإصابة كانت تزعجه قليلًا».
وقال لامبارد: «أنتونيو مصاب. لقد تعرض لإصابة صغيرة في الفخذ كانت تزعجه خلال الأسبوعين الأخيرين، لذلك لن يشارك. سيجري فحص اليوم لمعرفة وضعه، ونأمل ألا يكون غيابه طويلًا».
وأضاف: «كانتي وهدسون أودوي وجايمس لائقون لكن غير جاهزين للمباراة. كالوم يجري عمل إضافي. كما أن كانتي لديه المزيد من التدريب للقيام به لأن الإصابة كانت تزعجه قليلًا».