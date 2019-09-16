شاهد.. لقاء الخميسي بفستان أبيض شيفون في أحدث ظهور لها

شاركت الفنانة لقاء الخميسى، متابعيها، عبر خاصية الستوري على حسابها بموقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة جديدة.



وظهرت "الخميسي" وهى تلتقط صورة سيلفي في المرآة، مرتدية فستانا أبيض شيفون رقيق وأنيق.



يذكر أن آخر أعمال الفنانة لقاء الخميسي، كان مسلسل "أبواب الشك" الذي شارك في بطولته خالد سليم، أحمد صلاح حسنى، جيهان خليل، نبيل عيسى، طارق صبرى، ميار الغيطي، تامر شلتوت، عائشة بن أحمد، عبد الرحمن أبو زهرة، حنان سليمان، ومن تأليف محمد ناير، وإخراج أحمد سمير فرج.

