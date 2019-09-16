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سوسن بدر تطمئن جمورها على حالتها الصحية

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 04:06 م
جريدة الدستور
هدير شعراوي
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كشفت الفنانة سوسن بدر،عن حالتها الصحية، بعد إجراء عملية جراحية في مفصل الركبة، ونشرت صورة لها عبر حسابها الشخصي علي موقع "انسجرام".

وعلقت سوسن قائلة: "حابة أشكر كل الناس اطمنت عليا هرد عليكم كلكم في أقرب فرصة أول ما أخلص العلاج الطبيعي ! شكرًا لمحبتكم واهتمامكم".

وأجرت الأسبوع الماضي سوسن بدر جراحة دقيقة في مفصل الركبة، ونصحها الأطباء بضرورة الالتزام بالراحة التامة.

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