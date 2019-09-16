سوسن بدر تطمئن جمورها على حالتها الصحية

كشفت الفنانة سوسن بدر،عن حالتها الصحية، بعد إجراء عملية جراحية في مفصل الركبة، ونشرت صورة لها عبر حسابها الشخصي علي موقع "انسجرام".



وعلقت سوسن قائلة: "حابة أشكر كل الناس اطمنت عليا هرد عليكم كلكم في أقرب فرصة أول ما أخلص العلاج الطبيعي ! شكرًا لمحبتكم واهتمامكم".



وأجرت الأسبوع الماضي سوسن بدر جراحة دقيقة في مفصل الركبة، ونصحها الأطباء بضرورة الالتزام بالراحة التامة.



