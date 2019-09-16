سوسن بدر تطمئن جمورها على حالتها الصحية
الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 04:06 م
هدير شعراويطباعة
كشفت الفنانة سوسن بدر،عن حالتها الصحية، بعد إجراء عملية جراحية في مفصل الركبة، ونشرت صورة لها عبر حسابها الشخصي علي موقع "انسجرام".
وعلقت سوسن قائلة: "حابة أشكر كل الناس اطمنت عليا هرد عليكم كلكم في أقرب فرصة أول ما أخلص العلاج الطبيعي ! شكرًا لمحبتكم واهتمامكم".
وأجرت الأسبوع الماضي سوسن بدر جراحة دقيقة في مفصل الركبة، ونصحها الأطباء بضرورة الالتزام بالراحة التامة.
وعلقت سوسن قائلة: "حابة أشكر كل الناس اطمنت عليا هرد عليكم كلكم في أقرب فرصة أول ما أخلص العلاج الطبيعي ! شكرًا لمحبتكم واهتمامكم".
وأجرت الأسبوع الماضي سوسن بدر جراحة دقيقة في مفصل الركبة، ونصحها الأطباء بضرورة الالتزام بالراحة التامة.