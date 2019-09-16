التحالف: سنعرض نتيجة التحقيقات فى هجوم أرامكو قريبًا

أعلن العقيد تركي المالكي، المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية باليمن، أن نتيجة التحقيقات في هجوم أرامكو بالإضافة إلى صور الأسلحة التي استخدمت ستُعرض قريبًا، موضحًا أن هذا الهجوم الإرهابي يستهدف الاقتصاد العالمي.



جاء ذلك منذ قليل في مؤتمر صحفي للتحالف، وأكد المالكي أن الحوثيين مستمرون باستخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، قائلًا: "نحن لا نتعامل مع جيش نظامي، بل مع إرهابيين بالنسبة لهجوم أرامكو".



وأضاف المتحدث باسم التحالف أن الانقلابيين مستمرون باستهداف المناطق المدنية، وينتهكون القوانين الدولية والإنسانية، مؤكدًا أن اليمن لديه القدرة على حماية المكتسبات الوطنية والمواطنين والمقيمين.