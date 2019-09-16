مصرع عجوز صدمته سيارة في كفر شكر

لقى عجوز مصرعه أثناء قيادته دراجة نارية حيث اصطدمت مع سيارة ملاكي أمام مدخل مدينة كفر شكر، وتم نقل الجثة إلى المستشفى المركزي.



تلقى اللواء طارق العجيزي، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من الرائد إسماعيل خطاب، رئيس مباحث مركز شرطة كفر شكر، يفيد بمصرع "مجاهد. م. ش" 75 سنة، أثناء قيادته دراجة نارية اصطدمت بسيارة ملاكي، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى كفر شكر.



انتقلت الأجهزة الأمنية وتبين أن السيارة اصطدمت بالدراجة النارية أمام مدينة كفر شكر فى اتجاه مدينة المنصورة، وتم تسيير الحركة المرورية لعدم تعطل حركة الطريق، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.