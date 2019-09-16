المالكى: الطائرات المسيرة الحوثية إيرانية الصنع من طراز أبابيل

أعلن المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن تركي المالكي، أن النتائج الأولية للتحقيقات في هجوم أرامكو تشير إلى أنه لم ينفذ من الأراضي اليمنية، كما زعمت ميليشيات الحوثي، موضحًا أن الطائرات المسيرة الحوثية هي إيرانية الصنع من طراز أبابيل.



جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للمتحدث باسم دعم الشرعية في اليمن، وأكد المتحدث أن ميليشيات الحوثي ما زالت مستمرة في انتهاك اتفاق الحديدة.

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وفي ذات السياق قال تركي المالكي: نرفض ما جاء في تقرير الأمم المتحدة الأخير بشأن الوضع الإنساني فى اليمن.