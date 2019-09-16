بالأسماء.. حركة أعضاء ومستشاري النيابة الإدارية على مستوى الجمهورية

أصدرت هيئة النيابة الإدارية برئاسة المستشار عصام المنشاوي، حركة التنقلات السنوية لأعضاء ومستشاري النيابة الإدارية من مختلف الدرجات، على مستوى الجمهورية، في كل النيابات والإدارات التابعة للهيئة.



وأشارت المصادر، إلى أن الحركة تتضمن أعضاء النيابة من مختلف الدرجات، مستشار نائب رئيس هيئة، ودرجة مستشار وكيل عام أول، ومستشار وكيل عام، ورئيس نيابة من الفئة (أ)، ورئيس نيابة من الفئة (ب)، وكيل نيابة من الفئة الممتازة، وكيل نيابة، ومساعد نيابة ومعاون نيابة.



وأضافت المصادر، أن من أهم المعايير والضوابط التي تم الاستناد إليها في حركة التنقلات، الكفاءة والقدرة على إنهاء القضايا المتراكمة، ورغبات الأعضاء في التنقلات، وإعمال مبدأ التوطين والتقريب للأعضاء طبقًا لاحتياجات النيابات وعدد الدعاوى المنظورة في كل نيابة، بالإضافة إلى الإدارات وفروعها، ومبدأ الأقدمية، بالإضافة إلى مراعاة الحالة الصحية والاجتماعية، بما يكفل حسن سير العمل وتحقيق العدالة الناجزة.