"الراديو بيضحك" مع عبير صبري على "9090"

يستضيف برنامج "الراديو بيضحك" على محطة الراديو 9090، غدا الثلاثاء، فى التاسعة مساء الفنانة عبير صبرى فى حوار خاص مع الإعلامية فاطمة مصطفى.



عبير صبرى تتحدث فى هذا الحوار عن مشوارها الفنى وأهم أعمالها فى السينما والتليفزيون وتتحدث عن استعدادها للبدء فى تصوير عمل تلفزيوني جديد مما تلقى الضوء على آخر أدوارها في الموسم الثالث من مسلسل «نصيبى وقسمتك» ورأيها فى الدراما الحالية وتأثيرها على المجتمع.



وفى نفس السياق، توضح مدى ارتباطها بالعمل الفنى سواء فى السينما او التلفزيون او المسرح ومشروعاتها الفنية المقبلة.