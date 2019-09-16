حادث سير مروع يودى بحياة سائحتين صينيتين في أستراليا (فيديو)

عرضت فضائية euronews، مقطع فيديو، من حادث مروع يودي بحياة سائحتين صينيتين في غرب أستراليا بعد أن اصطدمت سيارتهما بحافلة بالقرب من موقع سياحي شهير على بعد حوالي 190 كم شمال بيرث حسب ما أعلنته الشرطة المحلية.



وقالت شرطة غرب أستراليا في بيان أصدرته عقب الحادث، إن سيارة من نوع «نيسان إكس تريل» رباعية الدفع اصطدمت يوم الأحد بحافلة تقل 34 راكبًا، بعد أن اتخذوا الطريق المؤدية إلى موقع بيناكلز للوصول إلى حديقة وطنية في Indian Ocean Drive.



وقالت الشرطة «تسبب الحادث بانقلاب سيارة نيسان على ظهرها، نتيجة قوة الضربة، وتوفيت السائقة على الفور في مكان الحادث».



هذا وبحسب الشرطة، تم نقل الراكبين على متن مروحية، إلى مستشفى رويال بيرث.



ويأتي هذا الحادث في أعقاب مقتل خمسة سياح صينيين في حادث حافلة في نيوزيلندا في وقت سابق من هذا الشهر.

