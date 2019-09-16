الرقابة المالية تمنح "المصريين بالخارج" ترخيص صناديق الاستثمار

أعلنت شركة أودن للاستثمارات المالية – (المصريين في الخارج للاستثمار والتنمية سابقا)، حصولها على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية بمنح الترخيص لمباشرة نشاط صناديق الاستثمار بنفسها أو مع غيرها.



وقالت الشركة في افصاح لها للبورصة، اليوم الاثنين، إنها حصلت على الترخيص لمباشرة نشاط صناديق الاستثمار بنفسها أو مع غيرها بموجب قرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 1128 لسنة 2019 بتاريخ 15 سبتمبر الجاري.



وكانت الجمعية العامة غير العادية للشركة وافقت في يوليو الماضي على اتخاذ الإجراءات اللازمة لحصول الشركة على ترخيص مزاولة نشاط صناديق الاستثمار بنفسها أو مع غيرها.



وسجلت المصريين في الخارج صافي ربح بلغ 500.36 ألف جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية مارس الماضي، مقابل 2.24 مليون جنيه أرباح خلال نفس الربع من 2018.



وتراجعت إيرادات الشركة خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري، حيث سجلت 3.53 مليون جنيه بنهاية مارس، مقابل 8.29 مليون جنيه خلال نفس الربع من 2018.



وبشأن القوائم المستقلة، تراجع صافي ربح الشركة خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث سجلت أرباحًا بلغت 93.41 ألف جنيه، مقابل 1.3 مليون جنيه أرباح خلال ذات الفترة من 2018.