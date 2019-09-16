بروتوكول تعاون بين اتحاد الكرة والجامعات

يوقع الاتحاد المصري لكرة القدم، الأسبوع المقبل، بروتوكول تعاون مع الاتحاد الرياضي للجامعات، في إطار استعدادات الاتحادين لاستضافة بطولتي العالم وإفريقيا للجامعات في الكرة النسائية.



جاء ذلك في بيان للاتحاد، اليوم الإثنين، في أعقاب اعتماد الجمعية العمومية للجامعات والمعاهد العليا، برئاسة صبحي حسانين، خلال اجتماعها الخامس لنشاط الكرة النسائية في كل الجامعات المصرية.



وكانت سحر عبدالحق، عضو لجنة إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، المشرف على الكرة النسائية، قد ألقت كلمة في الاجتماع شرحت خلالها للحضور أهمية اعتماد نشاط الكرة النسائية في الجامعات، وهو ما أثمر عن اتخاذ هذا القرار.